البنك الدولي يوافق على 1.9 مليار دولار كأول تمويل لمواجهة كورونا

البنك يعمل على إعادة توزيع الموارد في مشروعات يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبا

وافق البنك الدولي ، اليوم الخميس، على 1.9 مليار دولار من التمويل المبدئي الطارئ لدعم عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد في 25 دولة، مضيفا أنه يتحرك بسرعة فيما يخص مشروعات في 40 دولة أخرى.

وأضاف البنك أنه يعمل إضافة إلى ذلك على إعادة توزيع الموارد في مشروعات يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبا.

وأوضح أنه مستعد لإنفاق ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشرة المقبلة لمكافحة الفيروس.

وستتلقى الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مليار دولار من التي تم الموافقة عليها اليوم، لدعم إجراء فحوص أفضل للفيروس ورصد المخالطين والتشخيص المعملي والحصول على معدات الوقاية الشخصية وإقامة أقسام عزل جديدة للمصابين.