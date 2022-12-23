البنك الدولي يوافق على صرف 500 مليون دولار لمصر

وافق البنك الدولي على صرف 500 مليون دولار لمصر في إطار تمويل تنموي لدعم توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وبرنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق على التمويل لمساندة برامج الحماية الاجتماعية بمصر في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.

وستدعم الأموال الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلا.

وحسب رويترز، تلقى البرنامج بالفعل تمويلا بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.