البنك الدولي يوافق على تقديم نصف مليار دولار للإسكان والبنية التحتية في تركيا

وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء على تمويل بقيمة 512.2 مليون دولار لتركيا لتعزيز قدرة قطاعي الإسكان والبنية التحتية على التكيف مع تغير المناخ والأخطار الطبيعية، بحسب وكالة رويترز.

وذكر البنك الدولى في بيان أن 338.5 مليون دولار من التمويل تُستخدم لتطوير آليات تمويل جديدة ميسورة التكلفة لتمكين الأسر من تعديل أو إعادة بناء مساكنها لزيادة قدرتها على التصدي لمخاطر الزلازل وتغير المناخ.

وكما يقدم بنك إيلير، وهو بنك استثمار وتنمية مملوك للدولة، مبلغ 173.6 مليون دولار المتبقي لتوفير التمويل للبلديات لتشييد بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر الطبيعية.

وقال البنك الدولي إن المشروع يركز على المناطق الحضرية في أقاليم إسطنبول وإزمير وكهرمان ماراس ومانيسا وتكيرداغ، مضيفا أن ما يقدر بمليون شخص يستفيدون من البنية التحتية المطورة ، وأن 32 ألف شخص يستفيدون من قروض لإعادة بناء أو إعادة تأهيل وحدات سكنية تهددها المخاطر.