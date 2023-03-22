البنك الدولي يوافق على برنامج تمويلي لمصر بقيمة 7 مليارات دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس على إطار شراكة جديد مع مصر تمتد حتى عام 2027، بقيمة 7 مليارات دولار، لدعم أنشطة التنمية في البلاد، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

تتضمن قيمة المبالغ المخصصة لإطار الشراكة الجديد، مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحسب بيان البنك الدولي الصادر اليوم الأربعاء.

كان مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار البنك الدولي في بيانه اليوم إلى أن إستراتيجية الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.