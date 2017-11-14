البنك الدولي يهنئ مصر باستثمارات تعريفة الطاقة

هاجر عمران: قال أشيش كانا، مدير برامج الطاقة لدى مكتب البنك الدولى فى مصر، إن السوق المحلية تشهد حاليًّا استثمارات بأكثر من مليارى دولار لإضافة 1600 ميجا وات إلى الشبكة من خلال مشروعات تعريفة الطاقة خلال شهر أكتوبر الماضى، وهو شىء تستحق التهنئة عليه. وأشار إلى أن الهند واحدة من الدول الرائدة حاليا

هاجر عمران:

قال أشيش كانا، مدير برامج الطاقة لدى مكتب البنك الدولى فى مصر، إن السوق المحلية تشهد حاليًّا استثمارات بأكثر من مليارى دولار لإضافة 1600 ميجا وات إلى الشبكة من خلال مشروعات تعريفة الطاقة خلال شهر أكتوبر الماضى، وهو شىء تستحق التهنئة عليه.

وأشار إلى أن الهند واحدة من الدول الرائدة حاليا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن واحدة من أوجه التشابه بين مصر والهند هو البدء بمشروعات التعريفة التى تتيح الفرصة لكل اللاعبين، وهى الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات التمويلية للاشتراك.

وأضاف خلال الندوة التى عقدتها السفارة الهندية، مساء الخميس الماضى، تحت عنوان «الطاقة المتجددة إضاءة الطريق نحو المستقبل» أن واحدة من أوجه التشابه بين التجربة الهندية ونظيرتها المصرية حاليا هو ارتفاع أسعار الفائدة للاقتراض وتوفير التمويلات، لافتا إلى أن أسعار الفائدة فى مصر حاليا غير عادية، ولكنها تعتبر عالية مقارنة بعدد من الدول.

يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شهدا فى 29 من أكتوبر الماضى مراسم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالى مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقيمة 653 مليون دولار، لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية فى مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجاوات.

ومن جهته، قال محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة راعت فى تصميم برنامج تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة ملاءمته للسوق المحلية، مشيرا إلى أن تنفيذ برنامج التعريفة فى مصر لا يعنى أنه نسخة من أحد البرامج التى نفذت فى أى من الدول الأجنبية التى سبقت فى تنفيذ البرنامج.

وأكد أنه لا يوجد وصفة سحرية لتنفيذ برنامج تعريفة الطاقة وضمان تنوع مصادر الطاقة، مشددا على أن الوزارة درست الكميات التى تحتاجها السوق، وفرص الاستثمار المحلى بالقطاع، والموارد المتاحة، مع ضمان الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة عالميا لضمان نجاح البرنامج، مؤكدا أن القطاع عالى الربحية، ويسمح بضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الخياط إلى أن كثيرًا من الدول الأجنبية دعمت مصر فى تعزيز الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة منذ التسعينيات من القرن الماضى، حينما كانت الحكومة توقع على اتفاقيات ثنائية مع دول مثل اليابان والدنمارك وإسبانيا وألمانيا لتطوير الطاقة الشمسية، إلى أن أثبتت ديناميكية السوق أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، وظهر ذلك من خلال الاستراتيجية التى وضعت فى فبراير 2008.

وقال محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة منذ مارس 2014 حين عين الدكتور محمد شاكر وزيرا، لحل مشكلة نقص الكهرباء التى عانت منها السوق المحلية، خاصة بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن وفرة الكهرباء فى مصر حاليا جيدة ولا يوجد أى نقص أو انقطاعات.

وأضاف أن الوزارة نفذت خطة سريعة بدأتها فى ديسمبر عام 2014 لتوليد 3600 ميجاوات جديدة بخلاف الكميات التى من المستهدف إضافتها للشبكة من خلال محطات الكهرباء التى لاتزال تحت الإنشاء.

ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إلى أن وزارة الكهرباء تولى أهمية كبيرة لعمليات توليد الكهرباء والتحويل والتوزيع، مشيرا إلى أن المشكلة التى تعانيها السوق حاليا هى فقد الطاقة، كما أن كمية الفقد حاليا تصل إلى %17 إلا أن الوزارة تحاول إيجاد حلول لها.

وأكد اليمانى أن الوزارة تقوم ببحث بعض الحلول الفنية جنبا إلى جنب مع توسيع شبكة التوزيع ورصد ميزانية كبيرة لتحديث محولات الشبكة وتركيب العدادات الذكية.

وأشار إلى أن هناك وجهة نظر تعظم من أهمية تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الموجودة بالفعل بدلا من التوسع فى إنتاج الكهرباء، خاصة أن إنتاج 1 ميجاوات يتكلف نحو 1 مليون دولار، مضيفا أن الوزارة لديها توجه لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن الوزارة انتهت من تحديث 1.3 مليون عمود إنارة من أصل 3.8 مليون مستهدف تغييرها، واستبدال كشافات أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين العامة، بكشافات موفرة للطاقة، فضلًا عن الكشافات التى تعمل بالطاقة الشمسية.

وأكد اليمانى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى توفير أجهزة كهربائية ليست كثيفة الاستخدام للطاقة، إيمانًا منها بأهمية كفاءة استخدام الطاقة، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى عمل مشروعات التصنيع المحلى للأطباق المستخدمة فى توليد الطاقة الشمسية إلى جانب مشروعات زيادة الوعى العام تجاه ترشيد استخدام الطاقة.

وقال الدكتور مرسى حسنى أبو بيه، الأستاذ بقسم الكيمياء الضوئية بالمركز القومى للبحوث، إن السفارة تعمل تدريبًا لبعض الباحثين بالمركز من خلال زيارة مركز البحوث الهندى، وهو ما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات، خاصة أن المركز يقوم ببعض الأبحاث حاليا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبشكل أكثر تحديدا فى مجال الطاقة الشمسية.