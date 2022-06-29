البنك الدولي يقر تمويلا بقيمة 500 مليون دولار لتوفير الخبز للأسر الفقيرة بمصر

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم أمس على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان توفير الخبز للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً دون انقطاع، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها التغذية.

وقال البيان الذي وزعه البنك الدولي على الصحفيين، إن المشروع الطارئ سيساعد على دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والتغذية في مصر. ويُعد الاتحاد الروسي وأوكرانيا أكبر مُصَّدِرين للقمح في العالم.

وأضاف البنك الدولي أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على الخبز في تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية.

وتابع أنه نظراً لأن الخبز من السلع الأساسية للمواطنين في مصر، فإن المشروع الجديد يربط واردات القمح بالمساعدة المباشرة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً من السكان من خلال برنامج دعم الخبز في مصر.