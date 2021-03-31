أسواق عربية

البنك الدولي يقرض تونس 82.5 مليون يورو لدعم حملة التلقيح ضد كورونا

سيسدد القرض على 18 عاما بنسبة فائدة 0.43 %
أيمن عزام 11:35 م, الأربعاء, 31 مارس 21 11:35 م, الأربعاء, 31 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

   وقعت تونس والبنك الدولي الأربعاء إتفاقية قرض بقيمة 82.5 مليون يورو لدعم حملة التلقيح التونسية ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

دعم حملة التلقيح ضد كورونا

    ووقع الإتفاقية وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، وممثل البنك الدولي بتونس  طوني فارهايجن، وذلك خلال حفل أقيم بتونس العاصمة.

    ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي قوله في أعقاب التوقيع إن هذا القرض سيُسدد على امتداد 18 سنة منها 5 سنوات إمهال، وذلك بنسبة حُددت بـ 0.43 %.

اقرأ أيضا  البنك الدولى : الاقتصاد الروسى قد ينمو بمعدل 3.2% خلال 2022

    وأوضح أن التمويل يهدف إلى “معاضدة جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مجابهة الانتشار السريع لمرض (كوفيد-19) من خلال تعزيز إمكانيات قطاع الصحة العمومية”.

    وأشار الكعلي إلى أن مشروع مجابهة كورونا يرتكز على ثلاثة مكونات أساسية، تشمل التصدي السريع للمرض عبر اقتناء وتوزيع اللقاح ضد (كوفيد-19) وتعزيز المنظومة الصحية، خاصة منها مراقبة السلامة الصحية ودعم الأنظمة المعلوماتية والجانب اللوجستي والبنية التحتية والاتصالات.

اقرأ أيضا  رويترز:12.6% معدل البطالة فى السعودية خلال الربع الأخير من 2020

    من جهته، شدد ممثل البنك الدولي في تونس على أهمية مشروع مجابهة كوفيد-19 التونسي باعتباره سيساعد على استعادة نسق النشاط السياحي وضمان الاندماج الاقتصادي لتونس.

    وأوضح أن المشروع يتضمن توفير آلية تمويل بمفعول رجعي بنسبة 20 % من هذا القرض لتمويل العقود المبرمة الخاصة بعملية الحصول على اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19.

    وتنفذ تونس حملة تلقيح وطنية ضد مرض فيروس كورونا منذ 13 مارس الجاري، وتخطط لتطعيم 50% من إجمالي عدد سكانها البالغ نحو 11 مليون نسمة.

اقرأ أيضا  وزير داخلية لبنان يناشد نظراءه العرب مساعدة بلده «المهدد بالتشتت والتلاشي والزوال»

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

بورصات الخليج ترتفع الأربعاء باستثناء «دبي»

أيمن عزام 8:06 م, الأربعاء, 31 مارس 21

رويترز:12.6% معدل البطالة فى السعودية خلال الربع الأخير من 2020

أحمد فراج 1:35 م, الأربعاء, 31 مارس 21

تيارات فلسطينية جديدة تسعى إلى التغيير السياسي والاقتصادي من بوابة الانتخابات

أيمن عزام 1:58 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

بورصات الخليج تتباين الثلاثاء وصعود البورصة السعودية

أيمن عزام 7:18 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

الأسهم الخليجية تصعد الاثنين وسط آمال إعادة فتح قناة السويس

أيمن عزام 9:34 م, الأثنين, 29 مارس 21

وزير الخارجية الإماراتي: قدمنا دعمًا إلى 129 دولة للحد من جائحة كورونا

المرسي عزت 5:06 م, الأثنين, 29 مارس 21