البنك الدولي يقرض تونس 82.5 مليون يورو لدعم حملة التلقيح ضد كورونا

وقعت تونس والبنك الدولي الأربعاء إتفاقية قرض بقيمة 82.5 مليون يورو لدعم حملة التلقيح التونسية ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

دعم حملة التلقيح ضد كورونا

ووقع الإتفاقية وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، وممثل البنك الدولي بتونس طوني فارهايجن، وذلك خلال حفل أقيم بتونس العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي قوله في أعقاب التوقيع إن هذا القرض سيُسدد على امتداد 18 سنة منها 5 سنوات إمهال، وذلك بنسبة حُددت بـ 0.43 %.

وأوضح أن التمويل يهدف إلى “معاضدة جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مجابهة الانتشار السريع لمرض (كوفيد-19) من خلال تعزيز إمكانيات قطاع الصحة العمومية”.

وأشار الكعلي إلى أن مشروع مجابهة كورونا يرتكز على ثلاثة مكونات أساسية، تشمل التصدي السريع للمرض عبر اقتناء وتوزيع اللقاح ضد (كوفيد-19) وتعزيز المنظومة الصحية، خاصة منها مراقبة السلامة الصحية ودعم الأنظمة المعلوماتية والجانب اللوجستي والبنية التحتية والاتصالات.

من جهته، شدد ممثل البنك الدولي في تونس على أهمية مشروع مجابهة كوفيد-19 التونسي باعتباره سيساعد على استعادة نسق النشاط السياحي وضمان الاندماج الاقتصادي لتونس.

وأوضح أن المشروع يتضمن توفير آلية تمويل بمفعول رجعي بنسبة 20 % من هذا القرض لتمويل العقود المبرمة الخاصة بعملية الحصول على اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19.

وتنفذ تونس حملة تلقيح وطنية ضد مرض فيروس كورونا منذ 13 مارس الجاري، وتخطط لتطعيم 50% من إجمالي عدد سكانها البالغ نحو 11 مليون نسمة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.