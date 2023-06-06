البنك الدولي يعدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% للعامين الجاري والمقبل

عدل البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلي لبلدان الشرق الأوسط ومن بينها مصر في العامين الماليين الجاري والمقبل مقابل تلك التي أصدرها في شهر أبريل الماضي .

وتوقع البنك الدولي اليوم، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في العام الجاري، بدلا من توقعات سابقة عند 4.5% ؛ مرجعًا ذلك بسبب الانخفاض في قيمة العملة وارتفاع تكاليف الانتاج.

تباطؤ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط

وقال البنك الدولي ان البلدان المستوردة للنفط لا تزال تواجه مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع تباطؤ معدل النمو في هذه الاقتصادات الى 3.4% في عام 2023 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي.

كان البنك الدولي توقع في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر أبريل الماضي، بلوغ معدل النمو 4% في كل من السنة المالية الجارية 2022/ 2023 والسنة المالية المقبلة 2023/ 2024.

ومن المقرر انتهاء السنة المالية الجارية 2022/ 2023 بنهاية شهر يونيو الجاري.

وقال البنك إن النمو في قطاع الخدمات “خاصة السياحة ونشاط قناة السويس” وكذلك التشييد ، ستعزز النمو العام في البلاد.

وزيرة التخطيط: معدل النمو المستهدف بخطة 2023/ 2024 يبلغ 4.1%

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قالت خلال مناقشة مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤخرا،إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023 / 2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، و1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفة أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023، رغم الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، حسبما أكدت وزيرة التخطيط في تصريحات سابقة.

تباطؤ متوقع للنمو العالمي

وقال البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم، إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1% العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق.