البنك الدولي يطلق تقريرًا عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط الخميس المقبل

يطلق البنك الدولي يوم الخميس المقبل أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبهذه المناسبة يستضيف البنك ندوة عبر الإتنرنت بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط.

التقرير بعنوان “حين تتبدل المصائر: نقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال البنك في بيانات على موقعه الإلكتروني، إن أبرز متحدثي اللقاء هم روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي، فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى بول سالم الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط.

مشاركة محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية

وأضاف البنك الدولي، إنه من المقرر أيضًا مشاركة محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وكارين يونغ زميلة أولى غير مقيمة بمعهد الشرق الأوسط؛ وباحثة أولى بمركز سياسات الطاقة العالمية، جامعة كولومبيا.

الارتفاع في معدلات التضخم تحدياً أمام اقتصادات جميع بلدان المنطقة

وقال البنك إن الارتفاع في معدلات التضخم وفي أسعار المواد الغذائية يشكلان تحدياً أمام اقتصادات جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وذلك في ظل التوقعات بتباطؤ النمو في العام المقبل.

وبحسب البنك الدولي، سستناول الفعالية الافتراضية الآفاق الاقتصادية للمنطقة وتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويبحث آخر تقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعمق كيف يمكن حتى للزيادات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية أن تحدث آثاراً دائمة عبر الأجيال من حيث التعليم والصحة وآفاق الدخل في المستقبل.

كما ستتناول نوعَ السياسات والإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن تساعد في منطقة لم تكن فيها حالة تغذية وصحة الأطفال كافية حتى قبل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. .