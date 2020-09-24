اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

كشف عن اتخاذ خطوات واسعة في عملية تنفيذ المشروعات المتفق عليها خلال العام المالي الماضي
المال - خاص 2:50 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 2:50 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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كشف تقرير صادر من البنك الدولي موجه للحكومة المصرية وعدد من الوزراء المعنيين ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج عن استمرار البرنامج في تحقيق نتائج قوية في المحافظتين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كشف عن اتخاذ خطوات واسعة في عملية تنفيذ المشروعات المتفق عليها خلال العام المالي الماضي علي الرغم من التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا في الشهور الأخيرة.

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وأشار التقرير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً في بيئة الأعمال في المحافظتين وتطوير في القدرات المؤسسية داخل الادارات المحلية بقنا وسوهاج.

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بقلم المال - خاص

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