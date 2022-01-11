اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 % في 2022

مقابل توقعات سابقة في شهر أكتوبر الماضي عند 5 بالمائة والتي زادت عن توقعات شهر يونيو عند 4.5 بالمائة
المال - خاص 11:33 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 11:33 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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أصدر البنك الدولي الثلاثاء، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 5.5 بالمائة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت التوقعات السابقة من البنك الدولي في شهر أكتوبر الماضي عند 5 بالمائة.


وأوضح البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.

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وجاء ذلك على خلفية تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.


ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/21، مستفيدًا من الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.

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جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع سابقًا بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022.

وأوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.

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وتوقع الصندوق آنذاك تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025.

بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.

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بقلم المال - خاص

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