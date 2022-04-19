البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي السنوي للعام 2022 بنحو نقطة مئوية كاملة تقريبًا، بتراجع من 4.1% إلى 3.2%، مشيرًا إلى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وذكر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في تصريحات صحفية في مؤتمر عبر الهاتف إن أكبر عامل منفرد في توقعات انخفاض النمو هو انكماش اقتصادي متوقع بنسبة 4.1% في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، وفقًا لوكاة “رويترز”.

وقال مالباس إن هناك عوامل أخرى وراء تباطؤ النمو عن توقعات يناير تشمل ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود التي يتحملها المستهلكون في الاقتصادات المتقدمة في جميع أنحاء العالم.

ويعود ذلك بشكل جزئي إلى العقوبات الغربية على الطاقة الروسية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. كما تمت الإشارة إلى اضطرابات الإمدادات في الصادرات الزراعية الأوكرانية كعوامل مساهمة في دفع الأسعار إلى الأعلى.

وفرضت روسيا حصارًا على موانئ أوكرانيا الرئيسية على البحر الأسود، مما جعل من الخطير للغاية بالنسبة لسفن الشحن التي تحمل الحبوب وغيرها من المنتجات السفر عبر المسار البحري الرئيسي الذي يربط أوكرانيا ببقية العالم.

وقال مالباس للصحفيين إن البنك الدولي “يستعد لاستجابة مستمرة للأزمات في ضوء الأزمات المتعددة”.

وتابع: “خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أتوقع أن أناقش مع مجلس إدارتنا، مظروفًا جديدًا للاستجابة للأزمة لمدة 15 شهرًا بحوالي 170 مليار دولار لتغطية أبريل 2022 حتى يونيو 2023.”

تعد حزمة تمويل الأزمة في أوكرانيا أكبر حتى من تلك التي نظمها البنك الدولي للإغاثة من كوفيد -19، والتي تجاوزت قيمتها 160 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الضرر الذي ألحقه الغزو الروسي لأوكرانيا بالاقتصاد العالمي يتضاءل مقارنة بالتأثير الكارثي الذي أحدثه على اقتصاد أوكرانيا، وبدرجة أقل على اقتصاد روسيا.

كان البنك الدولي قد توقع في وقت سابق من هذا الشهر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأوكرانيا بنسبة 45.1٪، وهو رقم مذهل لبلد يزيد عدد سكانه عن 40 مليون نسمة.

قبل الحرب، توقع المحللون أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بشكل حاد في السنوات المقبلة.

يتعرض الاقتصاد الروسي أيضًا لضربة كبيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير العقوبات والحظر التجاري المدعوم من حلف شمال الأطلسي والغرب.