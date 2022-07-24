البنك الدولي يتيح 100 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في أفريقيا

ستحصل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أبرز كيان للصحة العامة في القارة، على 100 مليون دولار من البنك الدولي بغرض مساعدة الدول الأفريقية على الاستعداد لتفشي الأمراض ورصده والاستجابة له، بحسب وكالة رويترز.

ولعبت المراكز الأفريقية دورا كبيرا في إرشاد ونصح الدول الأفريقية خلال جائحة كوفيد-19 كما تقدم إرشادات عن أمراض أخرى مثل جدري القرود.

البنك الدولي : الدعم المالي سيساعد في تعزيز القدرات الفنية للمراكز الأفريقية

وقال البنك الدولي في بيان إن الدعم المالي سيساعد في تعزيز القدرات الفنية للمراكز الأفريقية ويتضمن استثمارات لزيادة عدد خبراء الأوبئة والمستجيبين لتفشي الأمراض المعدية.

وأضاف “المشروع سيساعد على نشر قدرات محلية تعد ضرورية لضمان أن تكون القارة لديها مقاومة وجاهزية. سيحقق ذلك من خلال المساعدة على بناء والحفاظ على قوة عمل قوية للصحة العامة في الأنظمة الصحية في أنحاء دول القارة”.

وقال أحمد أوجويل أوما القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التمويل جاء في وقت حيوي للمراكز التي تهدف لتعزيز دعمها للدول الأفريقية.

البنك الدولي يقدم 5 مليارات دولار دعما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وكشف البنك الدولي عن حجم الدعم الذي قدمه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا الدعم ساعد على تخفيف تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأوضح البنك الدولي في بيان له أنه خلال السنة المالية 2022، بلغ إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.1 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند البلدان متوسطة الدخل و814.5 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بالبلدان الأشد فقراً حول العالم؛ و131 مليون دولار لصالح الصناديق الاستئمانية لمساندة أنشطة عديدة، بما في ذلك تمويل بقيمة 80 مليون دولار لدعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح البنك الدولي أن هذه الارتباطات قدمت 34 عملية جديدة وتمويلاً إضافياً في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار البنك الدولي إلى أنه إضافة إلى التمويل، واصل البنك تقديم المعارف العالمية بشأن المجالات الخاصة بالتحديات الإنمائية الرئيسية وفي هذا السياق، نفذ البنك 94 عملاً استشارياً وتحليلياً، من بينها 24 عملاً في دول الخليج خلال هذه السنة المالية.