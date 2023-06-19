البنك الدولي يتوقع 3.1% نموًا في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2023

توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي تحسنًا في مؤشرات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2023، وأرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعملون بالخارج في أعقاب جائحة كورونا.

تحويلات المصريين بالخارج

وتوقع التقرير الذي جاء تحت عنوان «التحويلات مرنة ولكنها تتباطأ»، أن تشهد تحويلات المصريين بالخارج نموًا بمعدل 3.1% خلال العام الجاري، على أن تتباطأ في عام 2024 بنسبة 1.4%، ويتوقع البنك الدولي أن تسجل هذه التدفقات نحو 29.2 مليار دولار خلال هذا العام.



وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، نحو 12 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ ديسمبر).



وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال 2022، تراجعًا بنحو 10% لتسجل نحو 28.3 مليار دولار.



وأرجع تقرير البنك الدولي هذا التراجع إلى تصاعد الاتجاه نحو بيع العملات الأجنبية في السوق السوداء، أو الاحتفاظ بها تحسبًا للتخفيض المحتمل لقيمة الجنيه.

سعر الصرف



وتعرضت قيمة الجنيه، خلال العام الماضي، سلسلة من الانخفاضات، التي جاءت على خلفية الأحداث الاقتصادية المتعاقبة التي أربكت الاقتصادات العالمية، وترتب عليها تعطل في سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار، ناهيك على الأزمات المتراكبة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.



وخفّض البنك المركزي قيمة الجنيه ثلاثة مرات خلال العام الماضي؛ وعلى إثر ذلك تراجعت قيمته أمام الدولار في 22 مارس 2022 من 15.66 جنيه إلى 18.17 جنيه، فاقدًا نحو 16.02% من قيمته، وظل مراوحًا مكانه خلال هذا الشهر، ليتخطى الدولار مقابل الجنيه حدود الـ 18 جنيهًا بقليل.



وسمح «المركزي» بسعر صرف مرن، عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر الماضي رفع الفائدة فيه بواقع 200 نقطة أساس، وسجل بعدها الجنيه انخفاضًا أمام الدولار بنحو 5.03%.



وبدأ الجنيه رحلة تهاوِ أخرى منذ ديسمبر، حين قرر البنك المركزي رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، ليسجل 31 جنيهًا أمام الدولار.



وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تراجع

كان ظاهرة عامة خضعت لها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ انخفضت قيمة هذه التحويلات بنحو 4% عن العام السابق، مسجلة حوالي 64 مليار دولار خلال 2022.جاء هذا التراجع، حسب التقرير، مدفوعًا بتراجع التدفقات إلى مصر والجزائر والأردن بشكل أساسي، متوقعًا أن تشهد هذه التدفقات للمنطقة بنحو 1.7% و1.8% خلال عامي 2023 و2024 على التوالي.