البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي بمصر إلى 5.3% في 2019

وكالات:توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.6 % في 2018، و5.3 % في عام 2019، لتظهر تعافي الاقتصاد المصري بعد اضطرابات دامت لسنوات، ويعود إلى مستويات ما قبل عام 2011.وأشار البنك، في تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، إلى أن نمو الناتج الم

وكالات:

توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.6 % في 2018، و5.3 % في عام 2019، لتظهر تعافي الاقتصاد المصري بعد اضطرابات دامت لسنوات، ويعود إلى مستويات ما قبل عام 2011.





وأشار البنك، في تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري قد بلغ 3.9 % خلال السنة المالية 2016-2017، والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي بما يتوافق مع توقعات الحكومة.

وقال التقرير إن ارتفاع النمو خلال السنتين التاليتين يرجع إلى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية.