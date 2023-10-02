البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.1 % في 2023

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بواقع 5.1 % في 2023، وفقا للتحديث الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادى الصادر عن البنك حديثا، بحسب وكالة شينخوا.

وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادى بالبنك الدولي، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال وجهته وكالة شينخوا، إن “الصين لديها نقاط قوة ملحوظة”.

وأضاف ماتو “لقد أظهرت الصين قوتها العظيمة في التصنيع، لكن ليس في التصنيع الأساسي فحسب، بل أيضا في نوع التصنيع الابتكاري الذي تقتحمه الصين، ونوع القدرة البشرية التي يتم إنشاؤها في الصين”.

وأشار “ماتو” إلى أن الصين تخطط لضمان جودة أفضل للنمو ولا تفكر فقط في كيفية تسريع النمو في فترة صغيرة.

وأضاف ماتو أن “السؤال بشأن القدر الذي ستنمو به الصين أقل أهمية من السؤال بشأن كيف تختار الصين طريقة النمو”.