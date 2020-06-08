البنك الدولي يتوقع انكماش نمو منطقة الشرق الأوسط بنسبة 4.2% خلال 2020

توقع البنك الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا انكماشاً بنسبة 4.2% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط.

توقع البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم، أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة 4.2% في العام الجاري 2020 بسبب جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط.

وأضاف البنك الدولي، أنه يقل هذا التوقع بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ +2.4% الذي أشارت إليه التنبؤات المنشورة في إصدار يناير من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

عدم اليقين

علاوة على ذلك، تشوب آفاق المستقبل حالة من عدم اليقين، فقد أثر هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا على البلدان المصدرة للنفط تأثيرا سلبيا.

بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط لتداعيات غير مباشرة من جراء الركود في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة الرئيسية وحالات التعطل المرتبطة بتدابير تخفيف آثار الجائحة والهبوط المتوقع لأنشطة السياحة.

البلدان المصدرة للنفط

نوه التقرير أنه في البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5% حيث تؤدي أسعار النفط المتدنية إلى تراجع النشاط وتخفيض حاد للنمو المتوقع عن النسبة التي تضمنتها التنبؤات المنشورة في يناير وهي +2%.

البلدان المستوردة للنفط

وفي البلدان المستوردة للنفط ، من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 0.8% في عام 2020 مع تراجع أنشطة السياحة وانحسار آفاق الصادرات، وهذه التوقعات تنطوي علي تخفيض ملحوظ بالمقارنة بالتنبؤات المنشورة في إصدار يناير التي أشارت إلي نمو نشط نسبته 4.4%.

وقال البنك، إنه أضعفت جائحة كوفید-19 والجهود الرامیة لاحتوائها النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير؛ بينما أدت زيادة إحجام المستثمر عن تحمل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية.

ونوه إن الجائحة أدت إلى إحداث صدمة اقتصادية عالمية هائلة مما أدى إلى ركود حاد في العديد من البلدان.

أضاف أن توقعات خط الأساس أظهرت حدوث انكماش بنسبة 5.2% في الناتج الإجمالي العالمي في عام 2020 وهو أعمق ركود عالمي منذ ثمانية عقود، على الرغم من دعم السياسات غير المسبوق.