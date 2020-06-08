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البنك الدولي يتوقع انكماش نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% خلال 2020

تشير تنبؤات البنك الدولي ، حدوث انكماش بنسبة 5.2 % في الناتج الإجمالي العالمي في عام 2020
سمر السيد 7:02 م, الأثنين, 8 يونيو 20 7:02 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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قال البنك الدولي، إن جائحة كوفيد 19 أدت إلى إحداث صدمة اقتصادية عالمية هائلة ، مما أدى إلى كساد حاد في العديد من البلدان.

أضاف البنك الدولي في الفصل الأول من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره اليوم، أن توقعات خط الأساس أظهرت حدوث انكماش بنسبة 5.2 % في الناتج الإجمالي العالمي في عام 2020، وهو أعمق ركود عالمي منذ ثمانية عقود، على الرغم من دعم السياسات غير المسبوق.

أشار أن  دخل الفرد  في الغالبية العظمى من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يتقلص هذا العام، مما سيؤدي إلى عودة الملايين إلى الفقر.

وتابع تقرير البنك الدولي، أنه سيكون الركود العالمي أعمق إذا استغرق السيطرة على الوباء وقتًا أطول من المتوقع  أو إذا تسبب الإجهاد المالي في حدوث حالات تخلف متتالية.

وذكر التقرير أنه  يسلط هذا الوباء الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات في مجال الصحة والسياسة الاقتصادية – بما في ذلك التعاون العالمي – لتخفيف عواقبه  وحماية الفئات الضعيفة  وتحسين قدرة البلدان على منع ومواجهة الأحداث المماثلة في المستقبل.

وقال البنك الدولي إن الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معرضة بشكل خاص للتأثر من الوباء، مشيرا إلى أنه من الأهمية تعزيز أنظمة الرعاية الصحية العامة لديها والتصدي للتحديات التي تطرحها شبكات الأمان المحدودة.

وتابع أنه بمجرد أن تتلاشى الأزمة الصحية يجب إجراء إصلاحات تتيح نموًا قويًا ومستدامًا فيها.

ونوه التقرير أنه على الرغم من أنه من المتوقع حدوث انتعاش معتدل في عام 2021، ليصل معدل النمو العالمي إلى 4.2 % في هذا العام، لكن من غير المتوقع أن يعود الإنتاج إلى مستوياته المتوقعة السابقة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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