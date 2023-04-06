البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.9% بنهاية العام المالي الجاري

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.9% في نهاية العام المالي الجاري 2022/2023 مقابل 8.5% مقدرة في العام المالي الماضي 2021/ 2022.

وقال البنك في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمل افريق الصادر اليوم ، إن معدل التضخم سيتراجع إلى 15% بنهاية السنة المالية 2023/ 2024 ويستمر في تراجعه إلى 10% في نهاية السنة المالية 2024/ 2025.

10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا دعمت المواد الغذائية والطاقة

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أن هناك 10 دول من بين19 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا دعمت المواد الغذائية والطاقة للحد من انتقال الأسعار العالمية إلى التضخم المحلي.



ومنذ آخر تقرير صادر عن البنك لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في أكتوبر 2022 ،زود المغرب وتونس من دعم الوقود ، في حين زودت مصر دعم المواد الغذائية والوقود،وفقاً للتقرير.

وقال البنك إنه على الرغم من أن الدعم المعزز يخفض الأسعار المحلية للبلدان، إلا إنه يكبد المالية العامة تكاليف كبيرة مما قد تكون له عواقب على الاقتصادات التي تعاني من أوجه ضعف في المالية العامة القائمة من قبل.

الأزمة الروسية الأوكرانية

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، قد قالت مؤخرًا إنه مع تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري و بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وفقًا للبيانات الأولية- قٌدر بـ 4.2%.

وأضافت أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.







