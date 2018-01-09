البنك الدولي يتوقع أن تقود الاقتصادات الناشئة النمو العالمي في 2018

قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 3.1 بالمئة في 2018، ليرتفع بشكل طفيف من 3 بالمئة العام الماضي. وأضاف البنك، في تحديث لتقريره الاقتصادي نصف السنوي، أن من المنتظر أن يتراجع النمو العالمي قليلا إلى 3 بالمئة في 2019 وإلى 2.9 بالمئة في 2020 . وأوضح أن معظ





قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 3.1 بالمئة في 2018، ليرتفع بشكل طفيف من 3 بالمئة العام الماضي.







وأضاف البنك، في تحديث لتقريره الاقتصادي نصف السنوي، أن من المنتظر أن يتراجع النمو العالمي قليلا إلى 3 بالمئة في 2019 وإلى 2.9 بالمئة في 2020 .







وأوضح أن معظم النمو ستقوده الاقتصادات الناشئة، وخصوصا مصدرو السلع الأولية، متوقعا أن ترتفع معدلات النمو لهذه المجموعة ككل إلى حوالي 4.5 بالمئة في 2018 وإلى متوسط قدره 4.7 بالمئة 2019 و2020 .







وعلى النقيض، توقع البنك الدولي أن وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة ستتباطأ إلى 2.2 بالمئة في 2018، من 2.3 بالمئة العام الماضي مع تخلي البنوك المركزية بشكل تدريجي عن برامج التيسير النقدي وتراجع مستويات الاستثمار.







ووفقا للبنك الدولي فإن المنطقة الأسرع نموا في العالم هي شرق آسيا والمحيط الهادي، متوقعا أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.4 بالمئة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 6.3 بالمئة العام القادم.







وتوقع البنك أن متوسط أسعار النفط العالمية سيبلغ 58 دولارا للبرميل في 2018، وأن يرتفع إلى 59 دولارا للبرميل في 2019.

