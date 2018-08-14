البنك الدولي يتساءل عن أسباب تأخر تقدم القطاع الخاص في العالم العربي

سمر السيد:طرح تقرير التنافسية العربي لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم تساؤلاً حول سبب تأخر تنمية القطاع الخاص فى العالم العربي، مرجعا السبب وراء ذلك إلى عدم كفاية الأطر القانونية، وعدم استقرار السياسة العامة في الكثير من الدول، الأمر الذى يثبط اس

سمر السيد:

طرح تقرير التنافسية العربي لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم تساؤلاً حول سبب تأخر تنمية القطاع الخاص فى العالم العربي، مرجعا السبب وراء ذلك إلى عدم كفاية الأطر القانونية، وعدم استقرار السياسة العامة في الكثير من الدول، الأمر الذى يثبط استثمارات القطاع الخاص خاصة القادمة من الخارج.

ويضيف التقرير أنه وفقا لمؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، تعد الدول العربية من بين الدول الأسوأ أداءً على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بحماية المساهمين الأقلية، كما أن عدم استقرار السياسات يخلق بيئة غير مواتية للمستثمرين من القطاع الخاص في العديد من بلدان المنطقة.

وتابع أنه وفق المنتدى الاقتصادي العالمي واستطلاع الرأي التنفيذي” Executive Opinion Survey” ، كان عدم استقرار السياسات من بين العوامل الخمسة الأكثر إشكالية للأعمال في سبع من الدول العربية الـ11 التى غطاها الاستطلاع في 2017، وكانت مصر فى المرتبة الأولى فى قائمة هذه الدول ثم الأردن، وتونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان.