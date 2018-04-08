البنك الدولي يؤكد دعمه لتعزيز قدرة الأردن لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي

وكالات:بحث نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، خلال لقائه وفد البنك الدولي برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، امس الأحد، علاقات الشراكة الثنائية ودور البنك في دعم جهود التنمية بالمملكة. وتناول اللقا

وكالات:

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، خلال لقائه وفد البنك الدولي برئاسة عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، امس الأحد، علاقات الشراكة الثنائية ودور البنك في دعم جهود التنمية بالمملكة.





وتناول اللقاء خطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات الخمس القادمة الهادفة إلى مضاعفة نسب النمو عبر تنفيذ الخطة في نهاية عام 2022.

وأشار حسان إلى أن جهود الفريق الاقتصادي في الحكومة تركز على تعزيز البرامج الاقتصادية الموجهة لنمو القطاعات بموازاة ما يتم العمل عليه من خلال برنامج الاصلاح المالي، ذلك أن النمو المستدام هو العامل الأهم لضمان الاعتماد على الذات في حل مشاكلنا الاقتصادية.

من جهته، أكد الدكتور ميرزا، رغبة البنك بتعزيز قدرة الأردن لتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال برامجه للسنوات القادمة في إطار الشراكة مع الأردن، بعد أن تم استعراض أهم ما يقوم به لدعم المملكة اقتصاديا وسبل زيادة الدعم المقدم لها.