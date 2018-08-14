البنك الدولي: مصر في المرتبة 100 عالميا بتقرير التنافسية العربي

سمر السيد كشف تقرير التنافسية العربي لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم ، عن مصر احتلت المرتبة الـ 100 على مستوى العالم من حيث التنافسية وهي نفس المستويات التي كانت قد سجلتها فى عام 2009 و2010وأضاف التقرير أنه فى السنوات الماضية ، أجرت

سمر السيد

كشف تقرير التنافسية العربي لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم ، عن مصر احتلت المرتبة الـ 100 على مستوى العالم من حيث التنافسية وهي نفس المستويات التي كانت قد سجلتها فى عام 2009 و2010

وأضاف التقرير أنه فى السنوات الماضية ، أجرت الحكومة تحسينات خاصة علي مستويات تطوير الأسواق المالية وإنشاءات البنية التحتية بالإضافة إلى افتتاح قناة السويس في عام 2015 ، علاوةً علي تجديد عدد من خطوط النقل في الآونة الأخيرة ، مما ساهم في التوسع في توصيل الطرق والسكك الحديدية.

وقال التقرير إن ظروف السوق المالية فى مصر استفادت من نظام العملة المرنة الذي تم إدخاله في نهاية عام 2016 ؛ كما أن القطاع المصرفي يعتبر سليم بصورة كافية ، مضيفاً أنها ستسفيد من برنامجها الطموح للإصلاحات المالية والذي تضمن إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 والتخفيض التدريجي للعديد من دعم الوقود والطاقة.

وأكد التقرير أن البيئة الاقتصادية الكلية لمصر عانت من ارتفاع التضخم في الفترة التي أعقبت انخفاض قيمة الجنيه المصري على نحو أقوى من المتوقع.

وأشار إلى أنه على مدار العقد الماضي ازداد أو ظل أداء مصر في مواجهة الاقتصادات المتقدمة مستقراً بصورة نسبية فى مواجهة معظم الدول المتقدمة فى أبعاد التنافسية مع استثناء البنية التحتية وتطوير الأسواق المالية.