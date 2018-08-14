البنك الدولي: مصر تتقدم 15 مركزًا بتقرير التنافسية العربي لتحتل المرتبة الـ100

سمر السيدقال تقرير التنافسية العربي، الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم، إن مصر احتلّت المرتبة الـ100 من نحو 137 دولة من حيث التنافسية بالمنطقة العربية فى العام 2017/ 2018 متقدمة بذلك على المركز الذى كانت قد حققته فى العام الماضي2016/ 2017 وهو الـ115 من أصل 138 دول

سمر السيد





قال تقرير التنافسية العربي، الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم، إن مصر احتلّت المرتبة الـ100 من نحو 137 دولة من حيث التنافسية بالمنطقة العربية فى العام 2017/ 2018 متقدمة بذلك على المركز الذى كانت قد حققته فى العام الماضي2016/ 2017 وهو الـ115 من أصل 138 دولة.

ويضيف التقرير أن أبرز العوامل التي تمثل مشكلة للقيام بالأعمال فى مصر، وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي فى 2017، يتمثل في عدم استقرار السياسات ثم التضخم والفساد تليها البيروقراطية والقوة العاملة غير اللائقة، يليها الحصول على التمويل ثم فرض الضرائب.