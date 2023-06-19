البنك الدولي: مصر أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط العام الماضي

قال البنك الدولي إن مصر كانت أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام الماضي، حيث استحوذت على 87 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.

أشار البنك إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة ازدادت بنسبة 70 % العام الماضي مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع حاد في التدفقات إلى مصر .

وأضاف البنك أن الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يعكس طفرة في الاستثمارات الخضراء، وزيادة رأس مال الشركات القائمة .

وأفاد البنك الدولي انخفاض تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8% إلى 64 مليار دولار في 2022 بعد أن سجَّلت معدل نمو قوياً قدره 12.2% في 2021.

جاء ذلك في أحدث عددٍ من موجز الهجرة والتنمية الذي صدر مؤخرًا عن البنك الدولي.

كان وزير المالية، محمد معيط، قال في تصريحات صحفية سابقة إن معدل النمو المستهدف بموازنة مصر في العام المالي الجديد 2023-2024 سيصل إلى 4.1%.

وتوقع وزير المالية وصول الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت بيانات حديثة صادرة عن البنك الإفريقى للتنمية أن مصر احتلت المركز الثانى من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة السمراء عام 2021 واجتذبت ما يقرب من 5.1 مليار دولار.

وأضافت البيانات الصادرة ضمن تقرير توقعات الاقتصادات فى إفريقيا لعام 2023 أن جنوب إفريقيا كانت أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021 باستثمارات تزيد عن 40.9 مليار دولار، أى ما يقرب من نصف إجمالى التدفقات الوافدة إلى دول القارة فى ذلك العام ، تلتها مصر وموزمبيق حيث اجتذب كل منهما ما يقرب من 5.1 مليار دولار بما يمثل حوالى 6.2 % من الحجم الإجمالي.