أعلنت ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، أن العالم لا يواجه أي نقص في إنتاج المواد الغذائية، مشددة على ضرورة التأكد أن تجارة الأغذية والمواد الزراعية مستمرة بلا قيود على مصادر توفيرها.

وأضافت -كما ورد بموقع العربية- بشكل واضح الجميع يحاول أن يضع تقديراته حول مدى طول أمد الحرب وتأثيراتهِ التي تحدثُ الآن على أسعار الأغذية والطاقة، كما للتأثيرِ على امداداتِ الطلب.

وتابعت: أعتقدُ أنه كلما طالَ أمدُ الحربِ سنرى نمواً أبطأ.. وتوقعاتُنا أو تقديراتُنا أنه إذا كان هناك ارتفاعٌ متواصلٌ في أسعار الأغذيةِ والوقود لمدةٍ بين ستةِ أشهرٍ إلى سنة، سنرى تباطؤا في النمو العالمي بحدود الواحد في المئة.

وأشارت إلى هذه النسب تبقى تقديرات أولية، لأننا سنعلن توقعاتنا للنمو بعد أسبوعين متضمنةً المناطقَ الاقليميةوالدول.

وأوضحت أنه في آخرِ مرة كانت لدينا أزمة غذائية كانت عام 2008، عندما كان لدينا نقصٌ في الإنتاج، لكن حالياً الوضعُ مختلفٌ بشكل ٍكبير، ليس لدينا نقص في الإنتاج، لدينا كفاية في الإنتاج.