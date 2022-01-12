اقتصاد وأسواق

البنك الدولي : «كورونا» أدى لاتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة

أكد البنك الدولي أن تداعيات فيروس «كورونا» أدت لاتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم. وأوضح البنك الدولي أنه على مدى العقدين الماضيين، الدول الفقيرة كانت تلحق البلدان الغنية فيما يتعلق بالمداخيل، إلا أن الاقتصاد…

المال - خاص 10:56 م, الأربعاء, 12 يناير 22 10:56 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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أكد البنك الدولي أن تداعيات فيروس «كورونا» أدت لاتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأوضح البنك الدولي أنه على مدى العقدين الماضيين، الدول الفقيرة كانت تلحق البلدان الغنية فيما يتعلق بالمداخيل، إلا أن الاقتصاد الوبائي الذي بدأ في الـ2020 قد يغير هذا الاتجاه.

وأضاف: “يميل التضخم إلى أن يكون مشكلة أكبر. بالنسبة للدول الغنية ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد مصدر إزعاج. لكن بالنسبة للبلدان الفقيرة، يمكن أن يسبب مجاعة جماعية”.

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هذا وتوقع البنك تباطؤ النمو العالمي الإجمالي من 5.5٪ في 2021 إلى 4.1٪ في 2022 و 3.2٪ في 2023. ولكن بينما تسير الاقتصادات المتقدمة على المسار الصحيح للعودة إلى اتجاهها الاقتصادي السابق للوباء

ومن المتوقع أن تظل اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية “أقل بشكل ملحوظ” من تلك المستويات، بحسب البنك الدولي .

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