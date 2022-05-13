البنك الدولي: زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج لتتجاوز 34 مليار دولار  

توقع البنك الدولى WB فى تقريره الصادر أمس الخميس صعود تحويلات المصريين العاملين بالخارج هذا العام بنسبة تقترب من 8% أو ما يعادل 3.5 مليار دولار لتتجاوز 34 مليار دولار مقارنة مع 31.5 مليار دولار خلال العام الثانى للوباء عندما بلغ معدل نموها 6.4% العام الماضي، وذلك بفضل ما وصفه محللو البنك “بالتجاوب الإيثارى” حيث يفضل المهاجرون المصريون المشاركة فى تخفيف الصعوبات التى يشهدها أهاليهم بسبب ارتفاع الأسعار فى بلادهم.

وذكرت قناة عربية أن التقرير الصادر عن البنك الدولي يتوقع ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال هذا العام.

ويرى البنك الدولى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستظل تدعم الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي وتساعد المستهلكين على مواجهة التضخم المرتفع.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم الإجمالى ارتفع بأبريل بفارق واسع عن مثيله الذى بلغ 4.4% بنفس الشهر العام الماضى.

وأكد جهاز الإحصاء أن معدل التضخم ارتفع إلى 129.0 نقطة لشهر أبريل الماضى بنسبة زيادة 3.7% عن شهر مارس 2022.

البنك الدولى يتوقع هبوط تحويلات العاملين بالخارج للبلاد النامية

وتوقع البنك انخفاض التحويلات إلى البلدان النامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6%، هذا العام من 7.6% العام الماضي.

وأرجع البنك الدولى هبوط تحويلات العاملين بالخارج للبلاد النامية إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير.

وكانت التحويلات إلى أوكرانيا، التي تعتبر أكبر متلق للتحويلات في أوروبا وآسيا الوسطى، قفزت بأكثر من 20% العام الماضى.

وباتت مصر واحدة من أكبر وجهات للتحويلات من الخارج العام الماضي مع حيث تلقت الحكومة المصرية تحويلات بما يقرب من 31.5 مليار دولار.

واستفادت مصر، التي تعد أكبر متلق للتحويلات بالمنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات فى العالم، من ارتفاع أسعار البترول.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بدول الخليج والبلاد الأجنبية مع ارتفاع أسعار البترول والنشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة.

وتعد تحويلات المغتربين مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر، لا سيما في أعقاب تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب فيروس جائحة كورونا.

وارتفعت قيمة التحويلات بشكل مطرد منذ انتشار الجائحة، كما سجلت ارتفاعا قياسيا العام المالي الماضى لتصل إلى 31.4 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2% لتصل إلى 630 مليار دولار بالعام الحالي. وكانت هذه التحويلات لهذه البلاد النامية حققت معدل نمو بنسبة 8.6% العام الماضي عندما بلغت التحويلات 605 مليارات دولار.