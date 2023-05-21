البنك الدولي: ديون الدول النامية وأوكرانيا أبرز قضايا قمة مجموعة السبع

أثنى رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، على المباحثات التي شهدتها قمة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية، مشيراً إلى أن الاهتمام انصب على أوكرانيا ووضع الدول النامية والتحديات التي تواجهها، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وقال مالباس في تغريدة عقب لقائه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي «حظيت بمحادثة رائعة حول دعم اليابان القوي لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا، وكذلك حول جودة البنية التحتية ونقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان النامية».

كما عبر رئيس البنك الدولي عن سعادته بلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع، وأشار مالباس إلى الدعم الذي قدمه البنك لكييف قائلاً «رداً على الغزو الروسي، قدم البنك الدولي 23 مليار دولار لأوكرانيا».

وأضاف رئيس البنك الدولي «نحن ندعم السياسات الرئيسية لتوفير الإغاثة أثناء الحرب، وإعداد الاقتصاد لإعادة الإعمار والتعافي».

يذكر أنه قبل بداية قمة مجموعة السبع أوضح مالباس أن القمة ينتظرها العديد من التحديات العالمية الملحة مثل النمو البطيء والديون المرتفعة وحرب أوكرانيا وتوسع الصين وتأثيره على التنمية، مشدداً على أن دول مجموعة السبع يمكنها تقديم الكثير لمساعدة البلدان النامية على تحقيق نتائج معدلات نمو جيدة.