البنك الدولي: تسعير الكربون العالمي يحقق إيرادات قياسية 84 مليار دولار

قال تقرير حالة واتجاهات تسعير الكربون الذي أصدره البنك الدولي، إن إيرادات التسعير العالمية في عام 2021 زادت بنسبة 60% تقريباً عن مستوياتها في عام 2020، لتصل إلى نحو 84 مليار دولار، ما أتاح مصدراً مالياً مهماً للمساعدة في مساندة تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، وتمويل إصلاحات أوسع نطاقاً للمالية العامة، أو الاستثمار في المجتمعات المحلية، وذلك في إطار التحوّل إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.

يخلص التقرير الجديد، الذي يعرض أحدث المستجدات في مجال تسعير الكربون في مختلف أنحاء العالم، إلى أن هناك 68 أداة مباشرة لتسعير الكربون تعمل اليوم: 36 ضريبة على الكربون و32 نظاماً لتداول حقوق إطلاق الانبعاثات، ونُفذت أربع أدوات جديدة لتسعير الكربون منذ إصدار تقرير حالة واتجاهات تسعير الكربون لعام 2021: واحدة في أوروغواي وثلاث أدوات في أمريكا الشمالية (أونتاريو، أوريغون، ونيوبرونزويك)، وتشمل البلدان التي أعلنت خططاً لسياسات جديدة لتسعير الكربون كلاً من: إسرائيل وماليزيا وبوتسوانا.

وسجلت أسعار الكربون مستويات قياسية في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكاليفورنيا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وسويسرا وكندا، إلا أن التقرير يخلص إلى أن الانبعاثات العالمية الخاضعة لسعر مباشر للكربون حالياً تقل عن 4% من المستوى المطلوب من المستوى الذي يجب الوصول إليه بحلول عام 2030 لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعليقاً على ذلك، قالت بيرنيس فون برونخورست، المديرة العالمية المعنية بتغير المناخ بالبنك الدولي: “لقد شهد العام الماضي بعض العلامات الإيجابية، مثل الزيادة الكبيرة في الإيرادات التي يمكن استثمارها في المجتمعات المحلية وفي مساندة التحول إلى اقتصادٍ منخفض الكربون، وهناك أيضاً تقدم جيد نحو حل الإشكاليات العابرة للحدود المتعلقة بتسعير الكربون واعتماد قواعد جديدة لأسواق الكربون الدولية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغيّر المناخ في غلاسكو، مما يساعد على وضع توجه أكثر وضوحاً للسياسات، ومن المهم الآن البناء على هذا الزخم وزيادة مستويات التغطية والأسعار على حد سواء لإطلاق الإمكانات الكاملة لتسعير الكربون في مساندة الحد من الانبعاثات الكربونية على نحو شامل”.

وتشمل الموضوعات الرئيسية التي يغطيها تقرير حالة واتجاهات تسعير الكربون 2022 النُهُج العابرة للحدود بشأن تسعير الكربون، والتحديات والفرص الناشئة عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة وأطر الحوكمة التي تحدد شكل أسواق الكربون.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي دشنت هذا التقرير في فعالية بعنوان “الابتكار من أجل المناخ Innovate4Climate”، وهي فعالية رئيسية تنظمها سنوياً بشأن التمويل المناخي والاستثمار والأسواق، عُقدت عبر الإنترنت هذا العام في الفترة من 24 إلى 26 مايو/أيار. وتجمع الفعالية، وهي الآن في عامها السادس، قادة من الحكومات وقطاع الأعمال والسياسات والتمويل لمناقشة الحلول المبتكرة للتمويل المناخي.