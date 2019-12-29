البنك الدولي: انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي بلغت أعلى مستوياتها خلال 2019 (خريطة تفاعلية)

شهد العالم تقدما على العديد من الجبهات ، كتراجع معدلات الفقر ووفيات الأطفال ؛ لكننا حطَّمنا أيضا بعض الأرقام القياسية السيئة كان من بينها بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى مستوى لها على الإطلاق.

نشر البنك الدولي علي موقعه الإلكتروني بياناً لاستعراض أهم أحداث هذا العام يتضمن عدد من الأشكال البيانية بهدف تسليط الضوء على بعض الإنجازات الباهرة والتحديات الجسيمة أمام العالم – وفق تعبير البنك – لاسيما وأننا ندخل عام 2020.

وقال البنك الدولي ، إنه مع اقتراب هذا العقد من نهايته، شهد العالم تقدما على العديد من الجبهات ، كتراجع معدلات الفقر ووفيات الأطفال ؛ لكننا حطَّمنا أيضا بعض الأرقام القياسية السيئة كان من بينها بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما انحسر التنوُّع الحيوي بمعدل متسارع.

تغير المناخ

وأشار البنك الدولي ، أنه قبيل انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في نيويورك، خرج الملايين في أكثر من 150 بلدا في مختلف أنحاء العالم إلى الشوارع في سبتمبر الماضي للمطالبة باتخاذ تدابير عاجلة بشأن تغير المناخ.

وأضاف البنك ، أنه تذهب التقديرات إلى أن نصف مليون شخص تظاهروا في مدريد خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ للمطالبة باتخاذ تدابير مناخية عاجلة.

وفي الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في أماكن كثيرة من العالم كرد فعل على التغيّرات التي حدثت في أسعار السلع الأولية مثل الطاقة والنقل والمواد الغذائية.

سياسات تسعير الكربون

وذكر البنك الدولي ، أنه يجب أن تكون سياسات تسعير الكربون المصممة تصميما جيدا جزءا من حزمة من الأدوات التحويلية للعمل المناخي بغرض: تعزيز التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتجسيد مبدأ “الملوث يدفع”، وضمان توزيع التكاليف والمنافع على نحو متكافئ مع عدم إلحاق الضرر بالفئات الضعيفة.

وقد أشار أكثر من نصف البلدان (96 من بين 195 بلدا) إلى أنها تخطط أو تدرس استخدام سياسات تسعير الكربون للوفاء بأهدافها الوطنية المتعلقة بالمناخ (أو مساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ).

وذكر البنك ، أنه توجد حالياً 57 مبادرة لتسعير الكربون تغطي 20% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم أو من المقرر إطلاقها.

وأضاف البنك الدولي، أنه في إطار تصميم هذه السياسات وتطبيقها، من الأهمية بمكان تقييم أفضل السبل لاستخدام الإيرادات – تقدر بحوالي 45 مليار دولار في عام 2018 – على سبيل المثال، في المساعدة على تحقيق تحول عادل، وخفض ضريبة الدخل الشخصي، وتعزيز الإنفاق على الأولويات العامة الحيوية.

وأظهرت الخريطة التفاعلية التي نشرها البنك ، أن هناك 39 بلد لديها مبادرات وطنية لتسعير الكربون ، ويتوزع ذلك بين مبادرات مزمع تنفيذها وأخري قيد الدراسة.

أوضح البنك ، أن الدول التي لديها مبادرات تسعير الكربون ومزمع تنفيذها بمجرد اعتمادها رسمياً وتحديد موعد بدء رسمي لها تتمثل في استراليا وجنوب افريقيا والارجنتين وشيلي وكولومبيا وفرنسا واليابان وكوريا والصين وكازاخستان وأوكرانيا وبولندا وفنلندا و والنرويج والمملكة المتحدة ووأيرلندا وكندا والمكسيك وأيسلاند.

بينما تتمثل الدول التي لديها نظام الاتجار بالانبعاثات وضريبة الكربون ما زال قيد الدراسة في البرازيل وكوت دي فوار و السنغال واندونيسيا وفيتنام ووتايلاند وتركيا وألمانيا وهولندا .

أوضحت بيانات البنك أن مبادرة تسعير الكربون قيد الدراسة تعني أن حكومات تلك البلدان أعلنت اعتزامها العمل من أجل تنفيذ المبادرة وتم تأكيد ذلك رسمياً من خلال مصادر حكومية رسمية.