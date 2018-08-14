البنك الدولي: المنطقة العربية عجزت عن توظيف شبابها

أحمد شوقيعجزت دول المنطقة العربية عن خلق فرص العمل بالأعداد المناسبة لسكانها الذين يتزايدون بشكل مستمر؛ بما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وانخفاض معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة، فضلًا عن شيوع حالة من الإحباط الاجتماعي؛ وفق ما جاء بتقرير التنافسية في العالم العربي الصادر؛ اليوم

أحمد شوقي

عجزت دول المنطقة العربية عن خلق فرص العمل بالأعداد المناسبة لسكانها الذين يتزايدون بشكل مستمر؛ بما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وانخفاض معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة، فضلًا عن شيوع حالة من الإحباط الاجتماعي؛ وفق ما جاء بتقرير التنافسية في العالم العربي الصادر؛ اليوم؛ عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضاف التقرير أن المنطقة العربية أصبحت بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعالج هذه المشكلات من خلال توفير فرص العمل لشباب المنطقة العربية وللأجيال القادمة.

وبالنسبة للعقد الاجتماعي المتبع حاليًا في المنطقة العربية؛ قال تقرير البنك الدولي إن معظم الدول العربية قد تبنت عقدًا اجتماعيًا حصل فيه المواطنون على الاستقرار والأمن مقابل قيود على الفرص الاقتصادية التي يمكن إتاحتها أمام الأفراد.

وأوضح التقرير أن هذا النظام يتم تمويله بشكل كبير اعتمادًا على إيرادات الدول العربية من صادرات الموارد الطبيعية والمساعدات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذا النظام قد سمح بارتفاع معدلات التوظيف في القطاع العام، واتباع سياسات الدعم واسعة النطاق، والسيطرة الحكومية على معظم الهياكل الاقتصادية.