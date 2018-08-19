البنك الدولي: المنطقة العربية الأقل تكاملًا في العالم

- غياب الاستقرار السياسي مصدر قلق كبير بعدة بلدان عربيةالمال - خاص:قال تقرير التنافسية في العالم العربي إن العالم العربي يعتبر أقل المناطق تكاملاً في العالم؛ رغم موقعه الجغرافي الجذاب على مفترق طرق أوروبا وأفريقيا وطرق التجارة الآسيوية.وأشار التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمن

– غياب الاستقرار السياسي مصدر قلق كبير بعدة بلدان عربية



المال – خاص:

قال تقرير التنافسية في العالم العربي إن العالم العربي يعتبر أقل المناطق تكاملاً في العالم؛ رغم موقعه الجغرافي الجذاب على مفترق طرق أوروبا وأفريقيا وطرق التجارة الآسيوية.

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ إلى ارتفاع التعريفات الناجمة بشكل أساسي عن الحواجز غير الجمركية.

واشار التقرير إلى أن المنطقة ليست متكاملة بشكل جيد في سلاسل القيمة العالمية، ولديها قطاعات خدمية محمية نسبياً، ولديها أيضًا مستويات منخفضة من التجارة والاستثمار الإقليميين.

واعتبر التقرير أن السياسات التجارية العربية تعد من أسباب انخفاض مستوى التنوع الاقتصادي في المنطقة.

من جهة أخرى قال التقرير إن العالم العربي يعتبر ضعيفًا مقارنة مع المناطق الأخرى في معظم مقاييس جودة الحوكمة، باستثناء جزئي لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن غياب الاستقرار السياسي يشكل مصدر قلق خطير، حتى بالنسبة لبعض الدول غير المتضررة من النزاعات؛ نتيجة التغييرات المتكررة للحكومات وتقلبات السياسات بما يضر بمصداقية الحكومة.

وفيما يتعلق ببيئة الأعمال؛ قال التقرير إن العالم العربي لا يحقق نتائج جيدة في المقارنات الإقليمية للتصنيفات التي يقوم بها البنك الدولي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال؛ فمنطقتا: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقط لديهما ترتيب أسوأ من العالم العربي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عند استخدام مقياس المسافة بين الحدود.

وطالب التقرير البلدان العربية الغنية بالموارد بخفض القيود على التجارة في الخدمات وتخفيض دعم الطاقة لإزالة التشوهات مع تبني إصلاحات حاسمة لتشجيع عملية تنويع الهياكل الاقتصادية من خلال دعم القطاع الخاص وتشجيع التوظيف فيه.

وأكد التقرير ضرورة دعم الشركات لمساعدتها على تحسين إنتاجيتها وقدراتها التصديرية، لا سيما في مجال تبني التكنولوجيا؛ بما قد يشمله ذلك من دعم الصادرات من خلال تحسين قدرات التصدير، أو وضع خطط مناسبة لتمويل الصادرات، أو تحسين اللوجيستيات التجارية بمختلف الدول العربية.