البنك الدولي: المصارف العربية تميل لإقراض شركات كبيرة مملوكة للدولة

- تمويلات محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةأحمد شوقيقال تقرير التنافسية في العالم العربي إن المصارف في العالم العربي تميل إلى إقراض شركات كبيرة مملوكة للدولة أو موصولة بها بشكل جيد في بعض الأحيان، وليس لديها سوى القليل من الحوافز لخدمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.واستطرد التقرير الصادر ع

– تمويلات محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة



أحمد شوقي

قال تقرير التنافسية في العالم العربي إن المصارف في العالم العربي تميل إلى إقراض شركات كبيرة مملوكة للدولة أو موصولة بها بشكل جيد في بعض الأحيان، وليس لديها سوى القليل من الحوافز لخدمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستطرد التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي أن اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻟﻣﺷروعات متناهية الصغر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ تمثل ﻧﺳﺑﺔ بسيطة ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄي ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى؛ بما يؤدي لضعف التنافسية ولا يشجع على تطوير شركات جديدة وقطاعات جديدة؛ بما يعوق في النهاية عملية التنويع الاقتصادي.

ومن ثم أشار تقرير التنافسية في العالم العربي إلى أن القطاع المالي العربي لا يلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية؛ حيث لا يشجع تخصيص رأس المال بشكل فاعل ولا يدعم المنافسة ولا يسهم في خلق شركات جديدة، على نحو فاعل.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الاقتصادية الكلية السليمة، بما تشمله من سياسات مالية وأسعار الصرف التنافسية يمكن أن تقلل من التقلبات وأن تشجع الاستثمار في القطاعات التجارية الجديدة.

