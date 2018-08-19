البنك الدولي: الشركات الحكومية العربية تخنق المنافسة

أحمد شوقي:قال تقرير التنافسية في العالم العربي إن الشركات المملوكة للدولة تخنق المنافسة في المنطقة العربية؛ فغالبًا ما تتمتع هذه الشركات بامتيازات الوصول إلى عوامل الإنتاج؛ خاصة الأراضي والتمويل، وكثيرا ما تكون غير فاعلة ومحمية.وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي

أحمد شوقي:

قال تقرير التنافسية في العالم العربي إن الشركات المملوكة للدولة تخنق المنافسة في المنطقة العربية؛ فغالبًا ما تتمتع هذه الشركات بامتيازات الوصول إلى عوامل الإنتاج؛ خاصة الأراضي والتمويل، وكثيرا ما تكون غير فاعلة ومحمية.

وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه الشركات كانت مهيمنة في السنوات الأولى للسياسات الصناعية التي استهدفت تحفيز التنوع الاقتصادي؛ غير أن هذه السياسات فشلت في غالبية الدول العربية، لكن الشركات المملوكة للدولة بقيت، مع الحفاظ على ميزاتها التنافسية بما تشمله من سهولة الوصول إلى الموارد، وضعف الميزانية.

وفي هذا الصدد طالب التقرير بتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا سيما في قطاع الخدمات، مع إزالة القيود على المنافسة، بما في ذلك تنفيذ سياسات المنافسة الفاعلة والحد من عدم التطابق في المهارات بين متطلبات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية.

وأضاف أن تعزيز الوصول إلى التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة يعد أمرًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية وخفض الحواجز غير الجمركية لتوسيع فرص التجارة وتيسير التكامل الإقليمي.

واستطرد أن هذه التوصيات لا بد أن تكون أولوية بالنسبة للدول العربية خاصة تلك المصنفة ضمن شريحة الدول فقيرة الموارد الطبيعية.