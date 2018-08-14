اقتصاد وأسواق

البنك الدولي: الشباب العربي فرصة غير مسبوقة لتعزيز التنمية

أحمد شوقياعتبر البنك الدولي الشباب العربي المتعلمين والمتصلين بالتكنولوجيا؛ فرصة غير مسبوقة لتعزيز التنمية؛ وفق ما جاء بتقرير التنافسية في العالم العربي الصادر اليوم عن البنك والمنتدى الاقتصادي العالمي.لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات تقلل من إمكانية استغلال هذه الفرصة؛ مضيفا أن الدول العربي
9:44 م, الثلاثاء, 14 أغسطس 18 9:44 م, الثلاثاء, 14 أغسطس 18

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أحمد شوقي

اعتبر البنك الدولي الشباب العربي المتعلمين والمتصلين بالتكنولوجيا؛ فرصة غير مسبوقة لتعزيز التنمية؛ وفق ما جاء بتقرير التنافسية في العالم العربي الصادر اليوم عن البنك والمنتدى الاقتصادي العالمي.

لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات تقلل من إمكانية استغلال هذه الفرصة؛ مضيفا أن الدول العربية ليس لديها رفاهية الوقت للتغاضي عن تطوير خطط معالجة هذه التحديات.

واقترح التقرير ضرورة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات بمعظم الاقتصادات العربية بغرض تطوير ودعم القطاع الخاص؛ إذ لا بد من تضافر جهاود الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ استثمارات طويلة الأمد في مجالات التعليم والابتكار بما يسهم في خلق فرص العمل في سياق من التكامل الاقتصادي العالمي المتزايد والتغير التكنولوجي السريع.

وأشار إلى أن تزايد حجم الشباب وانخفاض معدل المشاركة في قوة العمل في العالم العربي يسببان ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة.

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