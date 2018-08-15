البنك الدولي: الدول العربية بحاجة للاستثمار في شعوبها

أحمد شوقي قال تقرير التنافسية في العالم العربي، إن الدول العربية بحاجة للاستثمار في شعوبها، بغرض دعم القدرات التنافسية وتقليل الفجوة مع الدول المتقدمة. ورصد التقرير الصادر -أمس- عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي المجالات التي تصلح لتنفيذ هذا…

أحمد شوقي

قال تقرير التنافسية في العالم العربي، إن الدول العربية بحاجة للاستثمار في شعوبها، بغرض دعم القدرات التنافسية وتقليل الفجوة مع الدول المتقدمة.

ورصد التقرير الصادر -أمس- عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي المجالات التي تصلح لتنفيذ هذا النوع من الاستثمارات، وأوضح أن تحليل نقاط القوة والضعف بشأن القدرات التنافسية في المنطقة العربية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يظهر أن الابتكار والاستعداد التكنولوجي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق العمل هي المجالات التي تتخلف فيها المنطقة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

ولفت التقرير إلى أن هذه البلدان تعاني من انخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة وعدم التوافق بين الخبرات واحتياجات سوق العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات بطالة الشباب بشكل خاص.

ولفت التقرير إلى مرور الاقتصادات العربية- فقيرة الموارد- بحالة من الركود، ولم تظهر علامات التحسن إلا في العامين الأخيرين، كما تحسنت البنية التحتية وخاصة المتعلقة بالموانئ البحرية حيث أصبحت واحدة من نقاط القوة النسبية لهذه البلدان، مشيرًا إلى تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

لكن تقرير التنافسية في العالم العربي يلف إلى أن هذا التطور لم يدفع الابتكارات بهذه الدول أو كما لم ينعكس في تطور قطاع الأعمال بشكل كبير.

واستطر التقرير: رغم أن أسعار النفط قد خففت في الآونة الأخيرة من ضغوط الاقتصاد الكلي على البلدان المستوردة للنفط، إلا إن معظمها شهد تدهورًا حادًا في هذا المجال خلال العقد الماضي.