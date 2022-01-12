اقتصاد وأسواق

البنك الدولي : التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية عند أعلى مستوى منذ 11 عامًا

البنك الدولى يتوقع تراجع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 4.6 % في 2022
أحمد فراج 11:24 ص, الأربعاء, 12 يناير 22 11:24 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع البنك الدولي تراجع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 4.6 % في 2022 من 6.3 % في 2021 وأن يواصل التراجع إلى 4.4 % في 2023، وهو ما يعني أن الإنتاج في تلك الاقتصادات سيبقى أقل بنسبة 4% عن مستويات ما قبل الجائحة، بحسب وكالة رويترز.

البنك الدولى : ارتفاع التضخم يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض

وأوضح البنك الدولى أن ارتفاع التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض، عند أعلى مستوى منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين وحذر من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكوفيد-19 هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية.

اقرأ أيضا  الحجر الزراعي يكشف حقيقة زيادة رسوم المعاينة على المزارع التصديرية

البنك الدولى: النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ “بشكل ملحوظ” إلى 4.1 % في 2022

وقال إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ “بشكل ملحوظ” إلى 4.1 % في 2022 من 5.5 % العام الماضي وأن يواصل الهبوط إلى 3.2 % في 2023 مع تبدد زيادة مكبوتة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة.

وتوقعات البنك الدولي للعامين 2021 و2022 منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو في تحديث سيصدر في 25 يناير.

اقرأ أيضا  «القاهرة للبترول» تنهى تنفيذ 3 مشروعات لترشيد استهلاك الطاقة

وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في 2021 بعد انكماشات في 2020، لكنها حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد والقوة العاملة ومتحورات كوفيد-19 الجديدة من المرجح أن تثبط النمو حول العالم.

البنك الدولى يتوقع تراجع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 3.8 % في 2022

وتوقع التقرير أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 3.8 % في 2022 من 5 % في 2021 وسيواصل الهبوط إلى 2.3 % في 2023، لكنه قال إن الإنتاج والاستثمار في تلك الاقتصادات سيعودان إلى اتجاهاتهما السابقة على الجائحة بحلول 2023 .

اقرأ أيضا  «تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية».. «المالية»: نسعى لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية‎

وخفض البنك تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2021 بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 5.6 % وتوقع نموا أقل بشكل حاد عند 3.7 % في 2022 و2.6% في 2023.

وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان سيصل إلى 1.7 % في 2021، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو ، وأن يرتفع إلى 2.9 % في 2022 .

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو 8% في 2021، بانخفاض حوالي 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة. وتوقع أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.1 % في 2022 و5.2 % في 2023 .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

البنك الدولى : 14 مليار دولار ديون مستحقة على البلدان الأشد فقرا للصين

أحمد فراج 11:39 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-1-2022 وقفزة بعيار 21

عمر سالم 11:14 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

وزيرة الصناعة تغادرالى غانا للمشاركة فى اجتماعات منطقة التجارة الحرة الأفريقية

محمد ريحان 10:55 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

أسعار الذهب العالمية تتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

أحمد فراج 10:47 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

8 شركات تقتنص مزادى القطن بالدقهلية والبحيرة.. والقنطار يقفز إلى 6820 جنيهاً

دعاء حسني 10:03 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

استقرار الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-1-2022

الصاوي أحمد 9:50 ص, الأربعاء, 12 يناير 22