البنك الدولي : التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية عند أعلى مستوى منذ 11 عامًا

توقع البنك الدولي تراجع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 4.6 % في 2022 من 6.3 % في 2021 وأن يواصل التراجع إلى 4.4 % في 2023، وهو ما يعني أن الإنتاج في تلك الاقتصادات سيبقى أقل بنسبة 4% عن مستويات ما قبل الجائحة، بحسب وكالة رويترز.

البنك الدولى : ارتفاع التضخم يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض

وأوضح البنك الدولى أن ارتفاع التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض، عند أعلى مستوى منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين وحذر من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكوفيد-19 هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية.

البنك الدولى: النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ “بشكل ملحوظ” إلى 4.1 % في 2022

وقال إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ “بشكل ملحوظ” إلى 4.1 % في 2022 من 5.5 % العام الماضي وأن يواصل الهبوط إلى 3.2 % في 2023 مع تبدد زيادة مكبوتة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة.

وتوقعات البنك الدولي للعامين 2021 و2022 منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو في تحديث سيصدر في 25 يناير.

وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في 2021 بعد انكماشات في 2020، لكنها حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد والقوة العاملة ومتحورات كوفيد-19 الجديدة من المرجح أن تثبط النمو حول العالم.

البنك الدولى يتوقع تراجع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 3.8 % في 2022

وتوقع التقرير أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 3.8 % في 2022 من 5 % في 2021 وسيواصل الهبوط إلى 2.3 % في 2023، لكنه قال إن الإنتاج والاستثمار في تلك الاقتصادات سيعودان إلى اتجاهاتهما السابقة على الجائحة بحلول 2023 .

وخفض البنك تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2021 بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 5.6 % وتوقع نموا أقل بشكل حاد عند 3.7 % في 2022 و2.6% في 2023.

وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان سيصل إلى 1.7 % في 2021، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو ، وأن يرتفع إلى 2.9 % في 2022 .

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو 8% في 2021، بانخفاض حوالي 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة. وتوقع أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.1 % في 2022 و5.2 % في 2023 .