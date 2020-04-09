اقتصاد وأسواق

البنك الدولي : «الإصلاح الاقتصادي» المصري نجح في دعم النمو وخلق فائضا بالموازنة

شدد البنك على أهمية مواصلة السياسات الحكومية الرامية لاستمرار الإصلاحات
مصطفى الجُدي 11:35 م, الخميس, 9 أبريل 20 11:35 م, الخميس, 9 أبريل 20

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أعلن البنك الدولي اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر نجح في دعم النمو، كما خلق فائضا قويا في الموازنة.

وأكدت المؤسسة الدولية أن هذا البرنامج، خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وحفز احتياطي النقد الأجنبي المصري.

وشدد البنك الدولي في تقرير جديد له حول اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أهمية مواصلة السياسات الحكومية في مصر الرامية لاستمرار الإصلاحات الهيكلية لحماية التعافي المستدام المحقق وتعزيز سبل النمو، وذلك من خلال فتح المجال أمام قطاع الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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