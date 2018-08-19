البنك الدولي: الأردن وقطر الأفضل عربيًا بمؤشر الابتكار

أحمد شوقي:قال التنافسية في العالم العربي إن معظم الدول العربية لديها مستويات منخفضة من الابتكار قياسًا إلى مستويات دخلها باستثناء الأردن وقطر، وإلى حد أقل، المغرب والإمارات العربية المتحدة.وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي: ورغم أن العالم العربي يصنف بش

أحمد شوقي:

قال التنافسية في العالم العربي إن معظم الدول العربية لديها مستويات منخفضة من الابتكار قياسًا إلى مستويات دخلها باستثناء الأردن وقطر، وإلى حد أقل، المغرب والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي: ورغم أن العالم العربي يصنف بشكل جيد في معدلات الالتحاق مقارنة بمناطق أخرى، إلا إن جودة التعليم منخفضة خاصة في الرياضيات والعلوم.

وأوضح التقرير أن التعليم والابتكار يشجعان فرص تنويع الاقتصادات من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك زيادة انتاجية العمل، وتيسير ريادة الأعمال، وتعزيز قدرة البلد على إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى.

واستطرد أن التطور التكنولوجي السريع وتكثيف المنافسة الاقتصادية العالمية يؤديان إلى مستويات عالية من التعليم والاستثمارات اللازمة للابتكار على نحو يدعم فرص تنويع الهياكل الاقتصادية.

وطالب التقرير الدول العربية بالتركيز على التعليم والابتكار قبل أي شئ آخر، بما يشمله ذلك من تعزيز فرص الالتحاق بالتعليم، وتحسين مخرجات العملية التعليمية، والحد من الفجوة بين الجنسين، وتخفيف عدم التوافق بين احتياجات القطاعات الإنتاجية والمهارات التي يتعلمها الطلاب.

وأضاف أن تشجيع الابتكار يتضمن خلق بيئة تمكينية تتضمن بنية تحتية حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم البحث والتطوير بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشري، وتبني سياسات لتعزيز نقل التكنولوجيا؛ بما يعزز إنتاجية القوى العاملة والشركات نفسها، وكلاهما محرك رئيسي للنمو والعمالة والتنويع الاقتصادي.