البنك الدولي: اقتصادات السعودية وقطر والإمارات الأعلى تنافسية في المنطقة

المال - خاص تمتلك الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الأعلى تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 17 في قائمة أكثر دول العالم تنافسيةً، وذلك بحسب تقرير التنافسية

المال – خاص

تمتلك الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الأعلى تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 17 في قائمة أكثر دول العالم تنافسيةً، وذلك بحسب تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، الذي صدر اليوم.

أما دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى التي جاءت ضمن أعلى 30 دولة في الترتيب العالمي فهي قطر(المرتبة 25) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 30).

ويستند الترتيب إلى 12 عاملاً، بدايةً من التعليم ووصولاً إلى البنية التحتية، وجميعها ذات أهمية بالغة بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى تحقيق تحسن خلال العقد الماضي في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتقدم التقني في المنطقة، إلا أنه أشار أيضًا إلى أن العديد من الدول تكافح لتنويع اقتصاداتها وبناء قطاع خاص يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة ستحتاج إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول عام 2040 للحفاظ على معدلات البطالة، أما إذا أرادت خفض تلك المعدلات، فستحتاج إلى توفير فرص عمل أكثر من ذلك.

من جانبه، قال فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: “نأمل أن يحفز تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 المناقشات، بما يثمر عن إصلاحات حكومية يمكنها فتح المجال أمام رواد الأعمال في المنطقة وشبابها”.

وأضاف: “يجب علينا تسريع عجلة التقدم نحو بناء نموذج اقتصادي قائم على الابتكار يوفر الوظائف المنتجة والفرص واسعة النطاق.

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