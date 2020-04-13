اقتصاد وأسواق

البنك الدولي: “استعداد ضخم” من الدائنين لتعليق ديون الدول الأكثر فقرا

لمساعدتها على التركيز في محاربة كورونا
المال - خاص 10:08 م, الأثنين, 13 أبريل 20 10:08 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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قال مسؤول بارز في البنك الدولي اليوم الإثنين إن البنك يرى ”استعدادا ضخما“ من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق مدفوعات ديون دول العالم الأكثر فقرا حتى يمكنها التركيز على محاربة جائحة فيروس كورونا.

وقال اكسيل فان تروتزنبرج المدير العام للبنك الدولي إن مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تدعم إلى حد كبير دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مؤقت لمدفوعات الديون.

وأضاف قائلا في مقابلة مع رويترز ”الجميع يتفهمون أننا نحتاج لمساعدة الدول الأكثر فقرا. يوجد استعداد ضخم ولا أحد يشكك في ذلك. لا أحد على الإطلاق“.

وتابع: ”نحن في موقف جيد للتحرك قدما“.

وقال تروتزنبرج إن الجائحة تعطل تقدم الدول الأكثر فقرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن البنك الدولي وافق على 2.1 مليار دولار في مساعدات طارئة مرتبطة بالجائحة إلى 30 دولة، ويتوقع اتمام العمل مع 40 دولة أخرى هذا الشهر.

وقال أيضا إنه يوجد 1.5 مليون تلميذ خارج المدارس بسبب الجائحة، معظمهم في الدول النامية.

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بقلم المال - خاص

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