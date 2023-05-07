البنك الدولي: استراتيجية الشراكة مع مصر اليوم تدل على ثقتنا القوية في اقتصادها

قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إطلاق استراتيجية الشراكة بين البنك ومصر اليوم يدل على ثقة البنك القوية في مصر والاقتصاد المحلي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لإطلاق الاستراتيجية أن إطار الاستراتيجية يتضمن ثلاث أركان تتمثل في القطاع الخاص والنمو الأخضر وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

وأشار إلى أن البنك يعول على مساعدة مصر في تعزيز دور المرأة، مؤكدا أن دورها ناجح في سوق العمل.

والجدير بالذكر أنه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرء، أطلقت اليوم وزارة التعاون الدولي الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027.