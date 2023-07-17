البنك الدولي: ارتفاع نصيب الفرد من المخلفات في مصر إلى 320 كيلوجرام بحلول 2030

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المخلفات البلدية الصلبة في البلدان العربية إلى 450.7 كيلوجرام بحلول عام 2030، مقابل 362.7 كيلوجرام عام 2020.

وتوقع التقرير ارتفاع نصيب الفرد من المخلفات في مصر إلى 320 كيلوجرام بحلول عام 2030، مقابل 258 كيلوجرام عام 2020.

وذكرت شبكة ” سى إن إن” الأمريكية أن البحرين تصدرت القائمة بنحو 723 كيلوجراما من المخلفات للفرد في عام 2030، مقابل 652 كيلوجراما عام 2020.

وتوقع التقرير أن تحتل الإمارات والكويت والسعودية المراكز من الثاني إلى الرابع بحجم مخلفات للفرد يبلغ 591 كيلوجراما، و589 كيلوجراما، و549 كيلوجراما بحلول عام 2030 على الترتيب.

ووفقاُ للتقرير، من المتوقع ارتفاع نصيب الفرد من المخلفات البلدية الصلبة إلى 450.7 كيلوجرام، و 489.9 كيلوجرام بحلول عامي 2040 و2050 في البلدان العربية على الترتيب.

وعلى الرغم من اتخاذ حجم المخلفات المتوقعة اتجاهاً صاعداً في كل البلدان العربية، تختلف الحال في قطر، إذ يتوقع التقرير انخفاضها إلى 455 كيلوجراما بحلول عام 2030، مقابل 478 كيلوجراما عام 2020، ثم إلى 456 كيلوجراما عام 2040 قبل هبوطها إلى 452 كيلوجراماعام 2050.

بلغ متوسط المخلفات البلدية الصلبة حول العالم نحو 376 كيلوجراما عام 2020، أو نحو ستة أضعاف وزن الشخص العادي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

ويرتبط إنتاج المخلفات ارتباطاً وثيقاً بالدخل القومي، إذ يزداد الاستهلاك في البلدان الأكثر ثراءً، مقارنة بالبلدان الفقيرة، وبالتالي تزيد النفايات.

كما توقع التقرير نمو المخلفات بنحو 27.3 % من 2.2 مليار طن في عام 2020 إلى 2.8 مليار طن بحلول عام 2030، ثم إلى 3.9 مليار طن بحلول عام 2050، بينما سيرتفع عدد سكان العالم بنسبة 25 % من 7.5 مليار شخص في عام 2020 إلى نحو 9 مليارات شخص في عام 2050.