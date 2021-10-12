اقتصاد وأسواق

البنك الدولي: إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر سجل نحو 131.580 مليار دولار العام الماضي

جاء ذلك في العدد الجديد من تقرير "إحصاءات الديون الدولية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي أمس
سمر السيد 3:08 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 3:08 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي بلوغ إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر نحو 131.580 مليار دولار خلال العام الماضي، مضيفةً أنه كان قد سجل 115.080 مليار في العام السابق عليه 2019.

وقال البنك إن حجم الدين الخارجي لمصر كان قد سجل نحو 100.186 مليار دولار عام 2018 في حين كان قد بلغ نحو 84.722 مليار في عام 2017.

تقرير “إحصاءات الديون الدولية لعام 2022”

جاء ذلك في العدد الجديد الصادر عن البنك الدولي أمس من تقرير “إحصاءات الديون الدولية لعام 2022″، وهو مطبوعة سنوية يصدرها البنك منذ وقت طويل يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً التي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.

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وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري يوليو الماضي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 5.645 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مضيفةً أنه سجل 134.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل 129.19 مليار دولارنهاية 2020.

وزير المالية: الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة

كان وزير المالية، الدكتور محمد  معيط قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن حجم الدَّين الخارجي لمصر تحت السيطرة تمامًا وما زال في الحدود الآمنة بالنسبة لمستوى الدين بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تنمو وتنفذ مشروعات في كل الاتجاهات، ومن ثم يزيد حجم ناتجها المحلي، الأمر الذي يجعل هناك حاجة إلى التمويل.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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