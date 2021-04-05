البنك الدولي: أفريقيا تحتاج 12 مليار دولار لشراء لقاحات لوقف انتشار فيروس كورونا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، الأحد الماضي تسجيل 4 ملايين 261 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و113 ألفا و600 حالة وفاة.

يتوقع البنك الدولي أن تحتاج أفريقيا لحوالي 12 مليار دولار لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتوزيعها لبلوغ مستويات كافية لتغطية التطعيمات لوقف انتشار الفيروس، بحسب ورقة بحثية جديدة للبنك وصندوق النقد الدولي، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وحثت الورقة البحثية الصادرة عن البنك الدولي على تمديد آخر لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الأكثر فقرا حتى نهاية العام، مشيرة إلى استمرار حاجات السيولة المرتفعة للدول النامية وتدهور آفاقها لاستدامة الدين.

وقالت إن حجم الأموال التي تحتاجها أفريقيا لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا تعادل تقريبا نفس المبلغ الإجمالي لمدفوعات خدمة الديون الرسمية التي تم بالفعل تأجيلها للدول الخمس والأربعين الأكثر فقرا المشاركة في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون.

إصابات كورونا في أفريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي أمس الأول الأحد، تسجيل 4 ملايين 261 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و113 ألفا و600 حالة وفاة.

وأوصت “المراكز الإفريقية” – في بيان اليوم – الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات “كورونا”، ورصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والوفيات، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن “المراكز الإفريقية” تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 131.46 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و994584.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.