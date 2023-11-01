البنك الدولي: أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع عالميا

واصل تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية ارتفاعه، مع تضرر المستهلكين في كل من فنزويلا ولبنان والأرجنتين وتركيا ومصر بشكل خاص، وفقاً لتقرير البنك الدولي في 30أكتوبر، بحسب وكالة بلومبرج.

تظهر أحدث البيانات الشهرية المتاحة معدلات زيادة أسعار الغذاء فوق مستوى 5%.

صعود أسعار المواد الغذائية

وتبين زيادة أسعار الغذاء في مستوى 5% في %57.1 من الاقتصادات منخفضة الدخل (مقابل 63.2% في القراءة السابقة)

وتبين كذلك ارتفاعها في %83 من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى (مقابل 79.5% سابقاً)

وارتفعت أيضا في %59 من اقتصادات الدخل المتوسط الأعلى (مقابل 67% سابقاً)

وصعدت كذلك في %64.3 من الاقتصادات مرتفعة الدخل (مقابل 78.9% سابقاً)

من حيث القيمة الحقيقية، تجاوزت زيادات أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 77% من 170 دولة تتوفر بياناتها، حسبما ذكر البنك الدولي في آخر تحديث للأمن الغذائي.