البنك الدولى: 700 مليون شخص يعانون من فقر مدقع في العالم

قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن العالم يواجه تحديات اقتصادية ضخمة، مشيرا إلى أن التنمية على مستوى العالم تواجه تحديات ضخمة مثل ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، بالإضافة إلى مستويات مرتفعة للغاية من الديون تتسبب في تراجع خطير في النمو والاستثمار، خاصة في الدول النامية، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وأضاف رئيس البنك الدولي أن «700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع».

وأكَّد مالباس أن «الاستثمار في الأشخاص يأتي على رأس أولويات البنك الدولي»، موضحاً أن «أحد المحركات الرئيسية لتراكم رأس المال البشري هو الحصول على تعليم بجودة عالية».

وشدد رئيس البنك الدولي على أن «تسريع الحصول على تعليم جيد هو تحدٍّ رئيسي للتنمية»، مضيفاً «كما أنه أمر حيوي لتحقيق طفرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار».

وتحوَّل المسؤول الدولي للحديث عن الاقتصاد الأمريكي قائلاً: «يجب أن نضع بعين الاعتبار أنه إذا خفضت معدل الفائدة فقط فهذا لن يحل المشكلة».

وأضاف مالباس «ما سوف يعنيه هذا الأمر هو أن الناس ستعاني من التضخم»، موضحاً أنه حال تخفيض معدل الفائدة بشكل مفاجئ وسريع فإن هذا «سيضعف الدولار، وسيعود معدل التضخم للارتفاع، وهذا سيضر الفقراء بشكل كبير».

وتابع رئيس البنك الدولي «أعتقد أنه يجب وضع هدف بحيث يحقق الاستقرار بين معدل تضخم منخفض ودولار مستقر».