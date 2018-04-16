البنك الدولى: 5.8 % نمو متوقع فى مصر بحلول السنة المالية 2020

- معالجة مشكلة الفقر المدقع في مصر بشكل عمليسمر السيد:توقع البنك الدولى فى تقرير المرصد الاقتصادي الصادر الاثنين، تحسن النشاط الاقتصادي بمصر وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة كبيرة مع استمرار زخم الإصلاحات ، مضيفاً أن الناتج المحلي الحقيقي سينمو بنسبة 5% في السنة المالية 2018 ليرتفع

– معالجة مشكلة الفقر المدقع في مصر بشكل عملي



سمر السيد:

توقع البنك الدولى فى تقرير المرصد الاقتصادي الصادر الاثنين، تحسن النشاط الاقتصادي بمصر وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة كبيرة مع استمرار زخم الإصلاحات ، مضيفاً أن الناتج المحلي الحقيقي سينمو بنسبة 5% في السنة المالية 2018 ليرتفع تدريجياً إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020 .

النمو

ووفقاً لتوقعات البنك فى تقرير المرصد الاقتصادى ” التحول الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا :أبريل 2018 ” ؛ سيكون محرك النمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجي في الصادرات (لاسيما من قطاعي السياحة والغاز).

عجز الموازنة





يضيف التقرير أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018 ، ويرتفع ذلك قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة.

عجز الحساب الجارى





ومن المنتظر أن يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة الإيرادات، لاسيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة ، ومن المنتظر أيضاً أن يتقلَّص عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2017.

الفقر





وقال البنك أنه تمت معالجة مشكلة الفقر المدقع في مصر بشكل عملي ؛ حيث تم استخدام حد الفقر الوطني، كما يجدر التنوية إلى أن حوالي ثلث السكان ( 27.8%) يعيشون تحت خط الفقر طبقاً لإحصائية عام 2015.

التضخم

أضاف : أدى ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية 2015-2017 إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية ، مما حدَّ من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادي وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، مشيراً إلى أنه لا تزال التفاوتات فيما بين المناطق تمثل جزءاً من المشهد العام في البلاد، حيث تزيد معدلات الفقر في قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها في المدن الكبرى.