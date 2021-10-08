اقتصاد وأسواق

البنك الدولى: 13 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا ستسجل انخفاضا في مستويات المعيشة

البنك: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعانى من ضعف الأداء المالي
أحمد فراج 2:24 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 2:24 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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قال البنك الدولي، إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكافح للتعافي من أزمة كوفيد-19 حيث تفاقمت الأزمات الاقتصادية بفعل ضعف تمويل نظم الصحة العامة، بحسب وكالة رويترز.

وذكر البنك في تقرير أن التكلفة الإجمالية لجائحة كوفيد-19، المقدرة وفقا لخسائر الناتج المحلي الإجمالي، ستصل إلى قرابة 200 مليار دولار في المنطقة بحلول نهاية العام.

ووفقا للتقرير فإن 13 من 16 دولة في المنطقة ستسجل انخفاضا في مستويات المعيشة هذا العام مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل الجائحة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنسبة 1.1 % هذا العام بعد تراجع 5.4 بالمئة في 2020.

منطقة الشرق الأوسط وشمال غير مجهزة للتعامل مع الجائحة

وقال البنك “الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد وقلة تمويل نظم الصحة العامة تركت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مجهزة للتعامل مع الجائحة، وهو ما يساهم في تعاف هش وغير متجانس مع سعي المنطقة لتجاوز جائحة كوفيد-19”.

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وفي الأعوام العشرة التي سبقت الجائحة وأعقبت احتجاجات الربيع العربي في 2011، فشلت المنطقة في إجراء إصلاحات عميقة تهدف إلى التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على السوق، وهو ما أدى إلى التوسع في القطاع العام.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعانى من ضعف الأداء المالي

وقال البنك “في هذا السياق عانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ضعف الأداء المالي في ظل ارتفاع فواتير أجور القطاع العام وفي نهاية المطاف أصبح الإنفاق الحكومي على الصحة منخفضا على نحو غير معتاد بالنسبة لمستوى التنمية في المنطقة”.

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وسجلت معظم دول المنطقة زيادة أكبر من المتوسط في نسب الإنفاق الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بين 2009 و2019، مقارنة بأقرانها من الدول التي بدأت عند نفس مستوى الدخل لكل فرد.

وذكر البنك أن “في السياق الاجتماعي السائد في المنطقة، أفرطت العديد من البلدان في توظيف عاملين في القطاع الحكومي للحفاظ على السلم والتوافق الاجتماعي”.

الإنفاق الحكومي على الصحة مقارنة بالإنفاق على أجور القطاع العام أقل

وأضاف “بالنسبة لجميع بلدان منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التي تتوفر بياناتها، فإن معدلات الإنفاق الحكومي على الصحة مقارنة بالإنفاق على أجور القطاع العام أقل من مثيلاتها في بلدان أخرى لها نفس الدخل”.

وبالنظر للمستقبل يتوقع البنك تعافيا غير متجانس لأسباب منها اختلاف معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 حيث تتقدم دول أكثر ثراء بفارق كبير.

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وقالت روبرتا جاتي كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي لرويترز “أصبحت الصحة والاقتصاد متداخلين … ما تبين في نهاية المطاف أنه أساسي هو كيفية مكافحة جائحة”.

وأضافت “تحسين الاستثمار في جمع ومشاركة ونشر البيانات يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، وقد يكون شيئا بتكلفة رخيصة يمكن القيام به للمساهمة في مراقبة المنطقة”.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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